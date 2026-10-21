روبيو: محادثات أوسلو مع زيلينسكي "إيجابية"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الاربعاء أن المحادثات التي أجراها الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في أوسلو كانت "إيجابية"، مشيرا إلى أن ويتكوف في طريقه الآن للقاء مسؤولين في روسيا.

وقال روبيو خلال زيارة للهند إن المحادثات "كانت إيجابية، لا شيء غير متوقع، لا شيء مفاجئا، وسيكون بإمكانه الآن الذهاب إلى سانت بطرسبرغ حاملا هذه الأفكار وتقاسمها مع الطرف الروسي" مضيفا "دعونا نرى إن كان بإمكاننا إحراز بعض التقدم".

لكن روبيو أقرّ بصعوبة إنهاء الحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف.

وقال "هذه الأمور معقّدة، ولو كان إنهاء هذه الحرب سهلا، لكانت انتهت منذ وقت طويل".

وشدّد روبيو أيضا على أن البيت الأبيض لم يكن على علم مسبق بإبطاء خدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة سبايس إكس المملوكة لإيلون ماسك، والتي تستخدمها أوكرانيا لدعم عملياتها في ساحة المعركة.

وقال روبيو "لا علاقة للرئيس (دونالد ترامب) بالقرارات التي تتخذها ستارلينك وستارشيلد والسيد ماسك".

وأضاف "هذه شركة خاصة، الرئيس لا يديرها ولا يمكنه أن يأمرها بفعل أي شيء... أقول لكم، لم يكن هناك علم مسبق".

ونفى ترامب أن يكون أمر بخفض سرعات الاتصال عبر ستارشيلد، بعدما قال ماسك، الذي طوّرت شركته سبايس إكس هذه الخدمة، إن الأمر لا يمكن أن يكون قد صدر إلا عن البيت الأبيض.

لكن صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الثلاثاء بأن ماسك نفسه هو من أمر بإبطاء الخدمة في النسخة المخصّصة للاستخدام العسكري من ستارلينك.