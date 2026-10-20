ترامب يضغط على زيلينسكي: نريد سلاماً واتفاقاً لإنهاء الحرب

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوكرانيا إلى الموافقة على إنهاء الحرب مع روسيا، محذراً من أن عدم القبول سيؤدي إلى «أمور سيئة».

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ⁠في المكتب ⁠البيضاوي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تريد من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق، مؤكداً أن روسيا تسعى إلى السلام مع أوكرانيا وإنهاء الحرب. وأضاف أن واشنطن قدّمت الكثير لأوكرانيا، «ولم نحصل على أي شيء على الإطلاق في المقابل»، مشيراً إلى أن البلدين خسرا الكثير من الأرواح.

وفي الملف الإيراني، قال ترامب إن على الولايات المتحدة اتخاذ قرار نهائي بشأن الحرب مع إيران وكيفية تحقيق النصر فيها، مؤكداً: «لا نريد أي مساعدة بخصوص إيران».

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، معتبراً أن ما يحدث هناك «أكثر من مجرد احتجاجات»، داعياً أوروبا إلى تغيير نهجها.

وعلى الصعيد الداخلي، جدد ترامب وصفه انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.