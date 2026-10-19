ترامب يتوقع نصراً "ساحقاً" لنتنياهو في الانتخابات

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يحقق بنيامين نتنياهو فوزاً "ساحقاً" في الانتخابات الأسبوع المقبل، وذلك في مكالمة هاتفية بثها رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين، غداة إعلان ترامب تأييده له.

وبعد يوم واحد من إعلان ترامب دعمه لنتنياهو في الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو يُسمع فيه الرجلان وهما يتبادلان عبارات الإشادة خلال مكالمة هاتفية.

ويمكن سماع ترامب في المكالمة التي وضعها نتنياهو على خاصية مكبر الصوت، وهو يقول "أعتقد أنك ستحقق فوزاً ساحقاً، في الواقع".

ويضيف مخاطباً نتنياهو بلقبه بيبي "أنت الشخص الذي أريده إلى جانبي يا بيبي".

وفي المكالمة وصف ترامب بأنه "أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق، وبفارق كبير".

وإذ نبه نتنياهو الرئيس الأميركي المعروف بتصريحاته غير المحسوبة إلى أن المكالمة تجري عبر خط مفتوح، أشاد بترامب لانضمامه إلى إسرائيل في مهاجمة إيران، وهو هدف سعى إليه نتانياهو على مدى عقود.

وقال نتنياهو "دونالد، لدينا مهمة يجب إنجازها. سننجزها معا. سننجزها، ولن يقوم بها أحد غيرنا".

ولم يقدّم نتنياهو أي تفاصيل لكنه وصف مجددا النظام في إيران بأنه "الخطر الأكبر".

