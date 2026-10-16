أسرع إقالة للمتحدثة باسم البيت الأبيض

أكد مسؤول في البيت الأبيض يؤكد إقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع على توليها منصبها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح ، اليوم الجمعة، إلى احتمال مغادرة المتحدثة الصحفية الجديدة باسمه التي تواجه صعوبات، كاتي زكريا، منصبها، بعد أسبوع واحد فقط من اختياره لها لهذا المنصب.

وقال ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين في حديقة البيت الأبيض، أثناء مغادرته لحضور تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، إنه تحدث مع زكريا، وإنه يرى أنها لا تستحق ما وصفه بالتغطية الإعلامية السلبية.

وأضاف ترامب في روايته لما دار في تلك المحادثة: "قلت لها: أعتقد أنك ستكونين في وضع أفضل حالا إذا كنت سعيدة."

وتابع ترامب: "ما أريده هو أن تحظى بحياة سعيدة، ولا أريدها أن تعيش حياة كتلك التي عاشتها خلال الأيام الثلاثة الماضية."

وأضاف: "قلت لها: كاتي، هل تحتاجين إلى هذا؟ لا أعتقد أنك بحاجة إلى ذلك."

وقال الرئيس إنه سيتخذ قرارا نهائيا في وقت لاحق، ربما بعد انتهاء جولته الانتخابية، مضيفا: "عندما أعود، سنتحدث."

واستطرد قائلا أيضا: "قلت لكاتي، في رأيي، أنها تعرضت لمعاملة مجحفة للغاية"، مشيرا إلى أن زكريا تعرضت "لمعاملة قاسية ووحشية من جانب وسائل الإعلام."