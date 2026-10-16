ترامب: الاتفاقيات الإبراهيمية من أعظم إنجازاتنا.. وأريد إنهاء حرب أوكرانيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، «الاتفاقيات الإبراهيمية» بأنها من أعظم الإنجازات التي حققتها إدارته، مجدداً تأكيد رغبته في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وجاءت تصريحات ترامب في حديث للصحفيين قبيل مشاركته في تجمع انتخابي في مدينة دالتون بولاية جورجيا، ضمن جولة مكثفة لدعم مرشحي الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال النصف الثاني من ولايته.

وقال ترامب، في معرض حديثه عن الشرق الأوسط: «الاتفاقيات الإبراهيمية هي أحد أعظم الإنجازات التي حققناها»، في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات التي انطلقت خلال ولايته الأولى، ويواصل الدفع نحو توسيعها لتشمل دولاً إضافية.

وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأمريكي: «أريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا». وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة هذا الأسبوع أن واشنطن لا تزال تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا، وأنها تعمل مع كييف وموسكو سعياً إلى إنهاء الحرب، معتبراً أن الطرفين يرغبان في ذلك، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى صيغة تحققه.

وعلى الصعيد الداخلي، فاجأ ترامب الصحفيين حين قال إن منصب المتحدث باسم البيت الأبيض «ربما لا يكون مناسباً» للمتحدثة الجديدة كاتي زكريا، مضيفاً أنه نصحها بإعادة النظر في المهمة، دون أن يقدم تفسيراً لموقفه، بحسب «رويترز».

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تولي زكريا منصبها، إذ عقدت إحاطتها الصحفية الأولى الثلاثاء، واستمرت 14 دقيقة فقط، أجابت خلالها عن أسئلة ثلاث وسائل إعلامية، قبل أن تحيل الصحفيين إلى الرئيس نفسه. وكان ترامب قد أشاد بأدائها في اليوم ذاته. وواجهت زكريا منذ ذلك الحين انتقادات تتعلق بأدائها في الإحاطة وبمؤهلاتها، بعدما تبيّن أنها حاصلة على شهادة في القانون، لكنها لم تجتز امتحان نقابة المحامين في ولاية كاليفورنيا.