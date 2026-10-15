ترامب: البنتاغون لن يبث إعدام مطلق النار في قاعدة فورت هود على الهواء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لن تبث على الهواء مباشرة تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن، منفذ إطلاق النار في قاعدة فورت هود، وذلك عقب تعرض الإعلان لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتصريح نائب الرئيس جيه دي فانس بأنه لن يشاهد البث.

وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بث تنفيذ الإعدام علناً "ربما كان سيشكل رادعاً قوياً، ليشاهد العالم كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين وحثالة المجتمع من أمثال حسن".

لكنه تابع قائلاً: "إن كثيرين من الأشخاص الطيبين للغاية وحسني النية يفضلون عدم مشاهدة موته، سواء عبر البث المباشر أو من خلال أي وسيلة عرض مرئية أخرى".

ورفض البنتاغون، اليوم الخميس، الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في تصريح ترامب.