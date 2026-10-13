ترامب: لا مؤشرات على مساعدة الصين وروسيا لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تقدمان أي مساعدة لإيران، مشيراً إلى أن واشنطن ستعلم سريعاً بأي دعم تقدمه الدولتان لطهران، وأنهما تخاطران بخسارة الكثير إذا أقدمتا على ذلك.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشال": "أرى الكثير من التعليقات الصادرة عن حمقى ومجانين اليسار المتطرف، الذين يزعمون أن الصين وروسيا تساعدان إيران".

وتابع ترامب: "إذا كانتا تفعلان ذلك، فإن مساعدتهما تقتصر على مستوى متدن للغاية، لكنني لا أعتقد أنهما تساعدانها على الإطلاق. فهما تخاطران بخسارة الكثير، وكنا سنعلم بذلك، وبسرعة كبيرة".