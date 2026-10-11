ترامب: بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية في حرب أوكرانيا

قال دونالد ترامب ، مساء أمس، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك.

وقال ترامب لصحافيين "ترغب روسيا في إبرام اتفاق... لكن، ولسبب ما، لا يريد زيلينسكي إبرام اتفاق". وأضاف في معرض حديثه عن مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين الجمعة "الرئيس بوتين يرغب بشدة في التوصل إلى تسوية".

وانتقد ترامب الرئيس الأوكراني لعدم تنظيم انتخابات منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 وقال "أعتقد أنه كان يجب عليه تنظيم انتخابات وكان بإمكانه حسم هذا الأمر في مناسبات عدة".

وتبادل ترامب وزيلينسكي انتقادات لاذعة السبت عقب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي.

وأعلن ترامب الجمعة أنه أجرى اتصالا ببوتين واتفق معه على السماح لموسكو بطرح كميات كبيرة من الديزل في الأسواق العالمية.

وأعربت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن استيائهم من هذه الخطوة، ووصفها زيلينسكي في تصريحات للصحافيين الجمعة بأنها "قرار ضعيف".

وعند سؤاله مساء أمس، عن هذه الانتقادات، صرّح ترامب للصحافيين بأن زيلينسكي خالف أوامره بعدم ضرب مصافي النفط الروسية. وأشار إلى أن هذه الضربات تفاقم النقص العالمي في الوقود الناجم عن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.