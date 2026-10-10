ترامب: أوكرانيا تحتاج إلى رئيس جديد يوافق على إنهاء الحرب

دعا ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إلى اختيار قيادة ⁠جديدة في أوكرانيا، وانتقد نظيره الأوكراني فولوديمير ‌زيلينسكي وطالبه بالتوقف عن ‌استهداف مصافي النفط الروسية.

وقال ‌ترامب للصحفيين ‌في ‌البيت الأبيض "من الأفضل ​له أن ‌يتوقف عن ​ذلك"، ⁠وذلك بعد يوم ​واحد ⁠من إعلانه ⁠أنه توصل إلى ⁠اتفاق يسمح لروسيا بتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية.

وقال في إشارة ‌إلى زيلينسكي "أقترح أن يختاروا ​زعيما جديدا قادرا على إبرام اتفاق"

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الضربات الروسية التي تعرّضت لها بلاده السبت واسفرت عن 15 قتيلا، هي وسيلة موسكو "لشكر" واشنطن على الاتفاق في شأن الديزل والذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الجمعة.

وكان ترامب أعلن الاتفاق عقب اتصال هاتفي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وينص على طرح موسكو كميات كبيرة من الديزل في السوقين الأميركية والعالمية مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها.

وقال زيلينسكي للصحافيين الجمعة "هذا بالتأكيد ليس نزيها، وهو بالتأكيد مخزٍ من جانب شركائنا، كما أنه في رأيي قرار ضعيف".

من جانبها، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت من أن رفع العقوبات عن الديزل الروسي يسهم في تمويل حرب موسكو على أوكرانيا.

وكتبت كالاس على وسائل التواصل "هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك".

وكثفت موسكو قصفها لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين، فيما لا تزال الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوسط لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف سنة تراوح مكانها.