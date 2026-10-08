الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 17 سفينة من "أسطول الظل" الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات تستهدف "ما تبقى من أسطول الظل الإيراني" من الناقلات التي تستخدمها طهران لنقل المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية، في أحدث خطوة لتصعيد الضغوط في إطار الحرب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات الجديدة "تُحيّد الغالبية العظمى من شبكة أسطول الظل الإيراني المتبقية".

وأضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف هو حرمان طهران من الأموال التي تحتاج إليها "لشنّ الحرب في المنطقة".

تستهدف العقوبات 17 سفينة يُعتقد أنها نقلت ملايين البراميل من الخام الإيراني ومنتجات نفطية وبتروكيمائية إلى أسواق في جنوب آسيا وشرقها.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات المالكة للسفن، متهمة إياها بالعمل في قطاعي النفط والبتروكيمائيات في الاقتصاد الإيراني.