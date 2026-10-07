ترامب: سأبحث مع بوتين هاتفيا حالة محتملة للإصابة بالطاعون في روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المقرر أن يكون هناك اتصال هاتفي بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة حالة محتملة للإصابة بالطاعون الرئوي في روسيا.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأنه سيتحدث مع بوتين بشأن القضية "قريبا جدا". وتحقق السلطات الصحية بعد وفاة موظفة في معهد متخصص في مكافحة الطاعون، وعزت السلطات وفاتها إلى التهاب رئوي مجهول السبب.

وعندما سُئل عما تقوله أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن القضية، قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري "مناقشات معمقة جدا" بشأن الموضوع. وأضاف: "سنتمكن من الإعلان عن معلومات بشأنها، على الأرجح غدا".