ترامب: تهديدات مرتبطة بإيران وراء سحب القاذفات الأمريكية من بريطانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "بعض التهديدات" كانت وراء سحب قاذفات أمريكية بعيدة المدى من قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة، متناقضا بذلك مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هناك بعض التهديدات".

وأضاف: "وبدلا من إغراء العدو، سنقبض على العدو ونهزم العدو، لكن لماذا ينبغي أن نتركهم هناك؟ لذلك نقلناهم قليلا، ولكن ليس بعيدا جدا".

وقال ترامب، عندما سُئل عمن يقف وراء التهديدات، إنهم على الأرجح مرتبطون بإيران.

وقبل ذلك بساعات، قال روبيو إن الانسحاب لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بتهديدات إرهابية مشتبه بها، ووصف نقل الأصول العسكرية بأنه إجراء روتيني.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لاحقا أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة،وبدا أن ذلك يتناقض مع قول ترامب إن الطائرات نُقلت "ليس بعيدا جدا".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 12 قاذفة من طراز "بي-1" كانت متمركزة في القاعدة حتى مغادرتها في الآونة الأخيرة.

وأفادت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين على الأمر، بوجود مخاوف عاجلة بشأن احتمال شن هجوم معقد بأوامر من الحرس الثوري الإيراني.

ووفقا للتقرير، كان الهجوم المخطط له جزءا من مخطط إيراني أوسع يستهدف مهاجمة طائرات وقتل أفراد في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بمن فيهم طيارون أمريكيون.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال شن إيران هجوما بطائرات مسيرة دفعت إلى سحب نحو 12 قاذفة من طراز "بي-1" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأُلقي القبض على خمسة رجال بالقرب من قاعدة فيرفورد في أواخر سبتمبر ، للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية، ثم أُلقي القبض على مشتبه به سادس. وأُفرج عنهم جميعا منذ ذلك الحين بشروط.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن تهديدات جديدة ضد قاعدة فيرفورد كانت وراء الانسحاب المفاجئ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالا إن هناك معلومات استخباراتية بشأن مخطط مدعوم من إيران لمهاجمة القاعدة.

وكان الجيش الأمريكي قد نشر قاذفات إضافية بعيدة المدى في المملكة المتحدة في مارس لمنحه قدرا أكبر من المرونة في الحرب ضد إيران.