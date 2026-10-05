واشنطن تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية

أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة.

وقال بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون "بإمكاننا الآن التأكيد أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قد أعيد نشرها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن متطلبات أمنية "حالت دون تأكيدنا لتحركات أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي".

وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا الأحد الماضي بعد أن أبلغ مزارع محلي عن ثلاث شاحنات صغيرة تسد الطريق ونشاط مريب لمجموعة من الرجال في الموقع.

وأدى هذا البلاغ إلى إخلاء 85 منزلا بالقرب من القاعدة الجوية التي استُخدمت لشن ضربات على إيران.

وتأرجحت التكهنات حول الدوافع وراء الحادث بين تهديد إرهابي وسرقة الوقود، في ظل وصول أسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.

وأفادت تقارير بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في القاعدة مؤخرا.

وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن إذنا في شهرمارس لاستخدام قاعدة فيرفورد في "عمليات دفاعية محددة تستهدف إيران"، ومذاك شوهدت قاذفات ومقاتلات أميركية تقلع من القاعدة وتهبط فيها.