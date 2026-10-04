ترامب يعين جون كول مبعوثاً رئاسياً خاصاً بشؤون الرهائن





قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد ‌إن ​المحامي والمبعوث الحالي لدى روسيا البيضاء جون كول، الذي ينسب إليه الفضل في إطلاق سراح مئات السجناء، سيتولى منصب ⁠المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون الرهائن.

وكان رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو أصدر عفوا عن ‌15 سجينا الشهر الماضي عقب محادثات مع كول، الذي يجري ‌محادثات مع مينسك منذ ما يربو ‌على عام.

وكتب ترامب في ‌منشور على منصة ‌تروث سوشال "تمكن جون بالفعل من إعادة أكثر ​من 65 ‌أمريكيا ​ومواطنا من دول ⁠حليفة من روسيا البيضاء خلال العام الماضي، وتفاوض كذلك على ​إطلاق ⁠سراح ⁠أكثر من 800 سجين سياسي من دول عديدة في شرق أوروبا".

وسيتولى ⁠كول المنصب خلفا لآدم بولر، الذي قال ترامب إنه أعاد 196 رهينة.

وقال ترامب إن بولر، الذي أسهم في أغسطس ‌آب في إطلاق سراح جندي سابق في ​مشاة البحرية الأمريكية من روسيا، سيعمل في شؤون أخرى بصفته مستشارا رفيع المستوى.