ترامب يغري الأمريكيين إذا احتفظ بالكونغرس

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة، استباقاً لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، بهدف الحفاظ على الأغلبية الجمهورية، وإنقاذ ما تبقى من عهده، حيث كرر تعهده بتقديم شيك بمبلغ 5 آلاف دولار لكل أمريكي، إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة موبايل في ولاية ألاباما: «إذا فاز الديمقراطيون، سوف يكون لديكم كساد اقتصادي في رأيي مثل عام 1929، وهو ليس وقتاً جيداً لذلك».

وتابع: «إذا فاز الجمهوريون، سيكون لدى كل منكم 5 آلاف دولار في جيبه، وسيكون هناك نجاح اقتصادي لبلدنا، كما لم نشهده من قبل».

وكان ترامب قد وعد، خلال اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري في دالاس، بدفع عوائد بقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي بالغ، إذا حصل الحزب على السيطرة على مجلسي الكونغرس. يعتزم الرئيس الأمريكي د قضاء شهر أكتوبر في جولة عبر البلاد، لا سيما في الولايات التي يتمتع فيها الجمهوريون تقليدياً بمواقف قوية.

والهدف من ذلك ضمان عدم تخلّي ناخبي الحزب عنه. ونظراً لشعبية الرئيس المتدنية عموماً، فقد تأتي جهوده بنتائج عكسية. لكن ترامب يُقْدم على هذه المخاطرة، لعدم وجود خيار آخر أمامه. فاستطلاعات الرأي تشير إلى فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل. وإذا ما سيطر الحزب الديمقراطي على مجلسي الهيئة التشريعية، فسيواجه الرئيس تحديات جسيمة، قد تصل إلى حد عزله ومحاكمته.

يرى ترامب في الأحداث الجارية بروفة لانتخابات الرئاسة سنة 2028. فإذا تمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، فسوف يلجأ هو أو خليفته إلى السيناريو نفسه بعد عامين.