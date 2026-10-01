أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في تحطم مروحية

تحطمت مروحية مخصصة لعمليات الإجلاء الطبي قبالة ساحل لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا الاربعاء، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقدان خامس، بحسب ما أفادت السلطات المحلية وسائل إعلام أمريكية.

وقالت المسؤولة في مقاطعة لوس أنجليس جانيس هان إن "مروحية مخصصة لعمليات الإجلاء الطبي تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من جزيرة كاتالينا".

وتابعت هان في منشور على منصة إكس "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، صلواتي مع جميع من كانوا على متنها".

وتقع جزيرة سانتا كاتالينا، وهي إحدى الوجهات السياحية، قبالة الساحل الجنوبي لكاليفورنيا، على بعد نحو 35 كيلومترا من المنطقة التي تضم ميناء لوس أنجليس.

وقال جوناثان توريس، المهندس في إدارة الإطفاء في المقاطعة لقناة "كي تي إل إيه" التلفزيونية المحليّة إن إدارة الإطفاء وسلطات محلية أخرى "استجابت لبلاغ بشأن سقوط مروحية كانت قد غادرت جزيرة كاتالينا وتتجه نحو اليابسة" عند حوالي الساعة 19,53 (02,53 ت غ الخميس).

وأضاف "عُثر على أربعة من أصل خمسة أشخاص كانوا على متنها، فيما لا يزال شخص واحد مفقودا. ونُقل اثنان إلى مستشفيات محلية وحالتهما مستقرة، فيما تأكدت وفاة شخصين في موقع الحادث"، مؤكدا أن عمليات البحث مستمرة.

وقالت شركة "ريتش" لخدمات الإسعاف الجوي (REACH Air Medical Services) لمحطة "كي ايه بي سي" الإخبارية المحلية إن المروحية تابعة لها.