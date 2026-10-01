فشل إعدام امرأة في ولاية تينيسي الأمريكية بحقنتين قاتلتين

باءت عملية إعدام سجينة تبلغ 50 عاماً في ولاية تينيسي الأمريكية الأربعاء بالفشل، وفق شهود عيان، فيما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية بأن موكلته كانت لاتزال تتنفس وتصدر أصوات شخير بعد حقنها بمادة قاتلة.

وقال الصحافي الاستقصائي جون نورث من محطة الأخبار المحلية "دبليو بي آي آر"، والذي كان حاضراً في موقع الإعدام "لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها"، مضيفاً "لدى مغادرتنا المبنى، كانت لاتزال على الأغلب على قيد الحياة".

ولم تعلن سلطات السجون في تينيسي نتائج عملية الإعدام.

وأفادت محطة "دبليو في إل تي" بأن محامي بايك تقدم بطلب فوري لوقف عملية الإعدام "واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها".

وقال محاموها للمحطة الإخبارية إن عملية الإعدام تحولت إلى "معاناة بشكل ينتهك حق بايك في الخضوع للعقوبة من دون تعذيب".

وقال سبعة صحافيين كانوا حاضرين في غرفة الإعدام خلال بث مباشر نظمته المحطة نفسها، إن المدانة البالغة 50 عاماً كانت تغني حيناً وتتحرك حيناً آخر، واشتكت من ألم في ذراعها بعد الحقن، وبدت حية وتُصدر شخيراً قبل أن تطلب سلطات السجون من الصحافيين الخروج.

وقالت كاثرين سويني من المحطة "سمعنا شخيرها وأصوات تنفسها العالية جداً لمدة ساعة تقريباً".

وخلال البث المباشر لعملية الإعدام، شوهدت سيارة إسعاف وهي تغادر الموقع، من دون أن يتضح ما إذا كانت بايك بداخلها.