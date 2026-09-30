ترامب يشيد بانسحاب الجيش الأمريكي من العراق: نهاية رحلة باهظة التكاليف

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بانسحاب آخر القوات الأمريكية من العراق، منهيا وجودا عسكريا أمريكيا استمر عقودا، وقال إن ذلك "يمثل نهاية رحلة باهظة التكاليف إلى الجحيم".

ووصف ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الانسحاب المقرر بحلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر الجاري بأنه "منظم"، وقال: "لقد استغرق الأمر وقتا طويلا، حيث تم اتخاذ قرارات سيئة للغاية أدت إلى تورطنا في هذا المستنقع في المقام الأول، لكن سرعان ما سيصبح ذلك جزءا من التاريخ".

وقال ترامب إن هذا التحول يمثل انتصارا للولايات المتحدة والعراق، ودليلا على الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كانت القوات الأمريكية تقاتله على مدى 12 عاما.