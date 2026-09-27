أمريكا .. انقطاع الكهرباء وإلغاء 400 رحلة بسبب العاصفة نوريستر

أجبرت العاصفة القوية نوريستر شركات الطيران ​على إلغاء أكثر من 400 رحلة من ‌وإلى مطارات أمريكية ​وتسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية أمس السبت بعد اجتياحها الساحل الشرقي للولايات المتحدة من واشنطن العاصمة إلى ولاية مين في مطلع الأسبوع.

ذكر موقع (باور أوتيدج ⁠دوت كوم) المتخصص في تتبع انقطاعات الكهرباء أن أكثر من 73 ألف منزل ومنشأة تجارية كانت لا تزال بدون كهرباء في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا حتى الساعة (0137 ‌بتوقيت جرينتش) يوم السبت.

وفي ولايات كونيتيكت ونيوجيرزي ونيويورك، استمر انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألفا من المشتركين.

وشهدت ‌أربع ولايات، هي كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا ونيوجيرزي، ما ‌يزيد عن 100 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي مجتمعة ‌أمس السبت.

وأفاد موقع ‌إن.جيه دوت كوم بحدوث فيضانات في مناطق من نيوجيرزي تمتد من مقاطعة بيرجن ​في الشمال وصولا ‌إلى مقاطعة ​كيب ماي في الطرف الجنوبي للولاية، ⁠مع عمليات إجلاء طوعية في بعض مناطق جيرزي شور.

وأعلن ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد تأجيل الحفل الموسيقي لفرقة الروك ​إيه ⁠سي/دي سي الذي ⁠كان مقررا يوم الجمعة إلى الثاني من أكتوبر.

وذكر موقع (فلايت أوير) لتتبع حركة الطيران أن نحو 445 ⁠رحلة جوية من وإلى مطارات أمريكية ألغيت في حين تأخرت 3016 رحلة أخرى حتى الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن العاصفة القوية نوريستر ستؤدي إلى أمواج مد على السواحل وتيارات سحب ورياح ‌عاتية وأمطار غزيرة في منطقتي الأطلسي الأوسط ونيو إنجلاند حتى غد الاثنين.

و أعلن حاكما ​نيويورك ونيوجيرزي حالة الطوارئ يوم الجمعة في المقاطعات التي من المتوقع أن تتعرض لأشد آثار العاصفة، منها مدينة نيويورك. كما قام حاكم ولاية كونيتيكت بتفعيل مركز عمليات الطوارئ بالولاية.