واشنطن وبكين تتعاونان لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي

توافق الأمريكيون والصين في ختام محادثات رفيعة بين الرئيسين دونالد ترامب، وشي جين بينغ، على 8 نقاط تصدرها الذكاء الاصطناعي.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والصين ستستحدثان قناة اتصال بينهما لمعالجة الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما أكدته وسائل إعلام صينية.

وأفاد البيت الأبيض في وثيقة معلومات، بأن البلدين استحدثا حواراً بين الولايات المتحدة والصين في شأن الذكاء الفائق لتبادل وجهات النظر حول المخاطر والمنافع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واتفقا كذلك على إقامة قناة اتصال ثنائية لمعالجة الحوادث في هذا المجال.

وأشار بيان البيت الأبيض أيضاً إلى أن الجانبين اتفقا على استخدام مصطلح الذكاء الفائق، الذي صاغه دونالد ترامب، بدلاً من المصطلح المعتاد الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، في تقرير حول نتائج القمة، الاتفاق على إنشاء خط ساخن للذكاء الاصطناعي.

وتعتزم الدولتان إجراء حوار منتظم لمناقشة المخاطر والفوائد المرتبطة بهذه التكنولوجيا. ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المحادثات بحلول نوفمبر المقبل.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تحترم قرار واشنطن استبدال مصطلح الذكاء الاصطناعي بالذكاء الفائق، بعدما صرح ترامب بأن نظيره الصيني شي جين بينغ بدا معجباً بالتسمية الجديدة. وأفادت الوزارة بأنها تولي أهمية لاعتماد ترامب المصطلح الجديد.

وأوضحت في بيان نسب إلى ناطق باسمها: عن تسمية الذكاء الاصطناعي، يولي الجانب الصيني أهمية لموقف الجانب الأمريكي ويحترم الصياغة التي يعتمدها.. تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي باستمرار، ويمكن لجميع الأطراف تعزيز الحوار في ما بينها وإجراء نقاشات معمّقة والسعي إلى توافق في ضوء أحدث المستجدات.

على الصعيد ذاته، قال ترامب ‌إنه على الرغم من الحديث المطول الذي دار مع شي جين بينغ حول ⁠الذكاء الاصطناعي، فإن الولايات المتحدة يجب ألا تتعاون بشكل كبير ‌مع الصين في هذا المجال التكنولوجي.

وأضاف ترامب ‌لصحفيين في البيت الأبيض: أجرينا ‌محادثات مطولة حول الذكاء الفائق، ‌ما يريدونه ‌هو ​إيقاف تقدمنا لأننا ⁠نتفوق على الصين بفارق كبير، وسنحافظ على هذا ​الوضع.. ⁠لم ⁠نقضِ الكثير من الوقت في الحديث عن هذا ⁠الموضوع.

وأكد ترامب أنه لا يريد دمج مبادرات الذكاء الاصطناعي مع الصين بسبب هيمنة الولايات المتحدة، مضيفاً: أفضل عدم الدمج ‌لأننا متقدمون بفارق كبير، عندما ​تكون في الصدارة لا تفتح المجال أمام الآخرين. على صعيد آخر، صرح ‌ترامب، بأن نظيره الصيني يتفهم موقفه بشأن تايوان.

وأكد ترامب للصحفيين أن ​مسألة تايوان طُرحت ​خلال ​اجتماعاته مع الرئيس ⁠الصيني خلال زيارته للولايات المتحدة.

وفي الشق الاقتصادي، اتفقت الولايات المتحدة والصين على ترتيب متبادل ‌لخفض الرسوم الجمركية ​30 مليار دولار، وإطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي، في إطار توافق من ثماني نقاط توصل إليه البلدان خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لواشنطن.