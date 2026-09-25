المحكمة العليا تسمح لإدارة ترمب مؤقتاً باستخدام قاعدة بيانات اتحادية مُحدّثة للتحقق من أهلية الناخبين

رفعت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، القيود المفروضة على قاعدة بيانات اتحادية مثيرة للجدل للناخبين، قبل انتخابات نوفمبر، ما منح الرئيس دونالد ترامب انتصاراً مؤقتاً في مساعيه المكثفة لمنع تصويت أشخاص ليسوا مواطنين أميركيين في الانتخابات.

وأعلن القضاة الثلاثة في المحكمة، الذين يتبنون توجهاً ليبرالياً، معارضتهم للقرار.

ويسمح الأمر الطارئ للولايات، في الوقت الراهن، باستخدام برنامج تابع لوزارة الأمن الداخلي يُعرف باسم "التحقق المنهجي من الأجانب للاستحقاقات" أو "سيف"، في إطار جهودها للتحقق من أهلية الناخبين المدرجين في قوائم الناخبين لديها.

لكن نظراً لأن القانون القائم يمنع معظم الولايات من شطب الناخبين بشكل منهجي من قوائمها خلال 90 يوماً من موعد الانتخابات، فمن المرجح أن يكون التأثير المباشر للقرار على انتخابات التجديد النصفي المقبلة محدوداً.

وللولايات حرية استخدام برنامج "سيف" من عدمه.







