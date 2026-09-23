ترامب يجهز استقبالاً نادراً لنظيره الصيني

من المتوقع أن يحظى الرئيس الصيني شي جينبينج باستقبال نادر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند وصوله إلى واشنطن اليوم الأربعاء، إذ سيتوجه ترامب إلى مدرج قاعدة أندروز لاستقبال طائرة نظيره الصيني، بدلاً من انتظار وصوله إلى البيت الأبيض.

ويظهر قرار ترامب استقبال شي في قاعدة أندروز المشتركة، الواقعة خارج واشنطن مباشرة، بدلاً من استقباله في المقر الرئاسي، إلى أي مدى يسعى الرئيس الأمريكي إلى تكريم الرئيس الصيني خلال أول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.

ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل كثيرة بشأن مراسم الاستقبال المقررة اليوم الأربعاء، لكن من المتوقع أن يشارك ترامب في مراسم وصول في القاعدة مع شي وزوجته، بنج لي يوان. وستدشن مراسم الاستقبال زيارة تستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تتسم بمظاهر احتفالية كبيرة حتى بمعايير البيت الأبيض.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض الخميس، في إطار رد مماثل على مظاهر الفخامة والاحتفاء التي أحاطت بزيارة ترامب إلى الصين في مايو الماضي.



