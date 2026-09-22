ترامب: عقدنا اجتماعاً استغرق 3 ساعات مع الوفد الإيراني وكان جيداً

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعاً عقد مع الوفد الإيراني في نيويورك استغرق 3 ساعات، واصفاً إياه بأنه «كان جيداً»، في أول اتصال مباشر معلن بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بينهما.

وقال ترامب إن مسؤولاً أمريكياً هو من عقد الاجتماع مع الوفد الإيراني، من دون أن يكشف عن هويته أو عن مكان اللقاء ومضمونه.

ويأتي هذا الإعلان بعدما كان الرئيس الأمريكي قد أبلغ مستشاريه، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن» عن مصدر، برغبته في ترتيب لقاء مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة «إذا كانت الظروف مناسبة»، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو انفتاح واشنطن على خطوة كهذه. ويضم الوفد الإيراني المشارك في الاجتماعات الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وكان ترامب قد قال في كلمته أمام الجمعية العامة إنه يتوقع التوصل إلى صفقة مع إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية، داعياً في الوقت نفسه جميع الدول إلى الانضمام إلى الحصار الاقتصادي على طهران.

وفي الملف الأوكراني، قال ترامب إنه يعمل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إيجاد حل لإنهاء الحرب، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهائها.

وأضاف أنه سيبحث مع زيلينسكي الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية، معتبراً أن الضربات داخل روسيا تمثل «ضربة قوية للروس ولأسعار الديزل».