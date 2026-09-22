نتانياهو يبدأ حملة ضد ممداني قبيل كلمته في الأمم المتحدة

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني، متعهداً بالرد عليه خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما وصفه الأخير بأنه "مجرم حرب" وأيّد اعتقاله.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة، وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك".

واتهم ممداني بـ"دعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا شعبنا"، مضيفاً: "عار عليك لأنك تحرّض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك".

وكان ممداني، أحد أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصف نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، الاثنين، بأنه "مجرم حرب" و"مهندس إبادة جماعية مروعة بحق الفلسطينيين".

وسبق لممداني أن وصف هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 بأنه "جريمة حرب مروعة"، كما دان أعمال العنف ضد اليهود في نيويورك، وشارك الاثنين في إحياء يوم الغفران، أقدس أيام الديانة اليهودية.

وفي وقت سابق من العام، قال ممداني إنه يدرس إمكان اعتقال نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يقر لاحقا بأنه لا يستطيع القيام بذلك.

ويواجه نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بالمحكمة، فيما يتمتع القادة المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة عموما بحصانة من السلطات الأميركية.

ومن المقرر أن يلقي نتانياهو الخميس كلمة أمام الجمعية العامة.

ويأتي السجال فيما يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي معركة انتخابية صعبة. وعلّقت حملته مؤخرا لافتة تحمل صورة ممداني، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب صور قادة إقليميين، مع عبارة تفيد بأنهم يسعون إلى هزيمته.