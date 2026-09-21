تضامناً مع "سي إن إن".. 4 شبكات إخبارية كبرى توقف التغطية المشتركة لفعاليات ترامب

دخلت المواجهة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام الأمريكية مرحلة جديدة، بعدما قررت شبكات ABC وCBS وNBC وFox News وقف التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجاً على منع شبكة CNN من أداء دورها ضمن نظام التغطية التلفزيونية للرئيس.

ويأتي التصعيد بعد أن حظر ترامب دخول صحافيي CNN وMS NOW وPolitico إلى البيت الأبيض، مبرراً القرار باتهامه المؤسسات الثلاث بنشر «أخبار كاذبة»، فيما أعلنت المؤسسات المحظورة اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار باعتباره انتهاكاً لحرية الصحافة والضمانات الدستورية.

وكتب برايان بوتون، رئيس مكتب «فوكس نيوز» في واشنطن والرئيس الحالي لمجموعة التغطية التلفزيونية المشتركة، في مذكرة إلى صحافيي البيت الأبيض حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»: «نحيطكم علماً بأنه، اعتباراً من اليوم، لن تتولى مجموعة التغطية التلفزيونية تغطية الفعاليات المصنفة باعتبارها تغطية مشتركة للرئيس».

وأضاف: «يأتي ذلك في أعقاب موقف البيت الأبيض الذي منع CNN من أداء مهام التغطية المشتركة المسندة إليها. ولن تُعيَّن شبكة بديلة للقيام بهذه المهمة. وستستمر جميع أشكال التغطية المشتركة الأخرى كالمعتاد، بما في ذلك الكونغرس، وكبار الشخصيات، والفعاليات المختارة في واشنطن وفي أنحاء البلاد».

وأصدرت المؤسسات التي شملها الحظر بياناً الاثنين قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية: «أبلغنا الحكومة هذا الصباح بأننا سنرفع دعوى قضائية اليوم لحماية حقوقنا المكفولة بموجب التعديل الأول، والدفاع عن المبدأ القائل إن الحكومة لا تقرر ما الذي تنشره الصحافة أو تذيعه. ومن دون إخطار أو إجراءات قانونية، ألغى البيت الأبيض تصاريح صحافيينا لأنه اعترض على تغطيتنا. وإذا مر هذا الإجراء من دون اعتراض، فإنه يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في صحافة مستقلة خالية من تدخل الحكومة».

وقد تسبب حظر CNN على وجه الخصوص في مشكلات لوجستية لوسائل الإعلام. فالشبكة واحدة من خمس شبكات تشارك في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة، إلى جانب ABC وCBS وNBC وFox News، وتتولى هذه الشبكات بالتناوب المسؤولية الرئيسية عن تغطية الرئيس بالكاميرات التلفزيونية.

وأزال البيت الأبيض اسم CNN من جدول التغطية الاثنين، وهو ما يرجح أنه ترك الرئيس من دون كاميرات تلفزيونية مخصصة لتصويره خلال رحلته إلى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويتيح نظام التغطية المشتركة للشبكات تقاسم التكاليف الباهظة المترتبة على ملاحقة تحركات الرئيس بالكاميرات التلفزيونية. وتتولى الشبكة المكلفة في كل مرة تسجيل بث مباشر وتوزيعه على بقية المؤسسات الإخبارية لاستخدامه.

ومن دون وجود شبكة تلفزيونية تتولى مهمة التغطية المشتركة، ستكون التغطية المصورة لترامب محدودة للغاية، ما لم تقم المؤسسات الإخبارية بتصويره بكاميراتها الخاصة أو تعتمد على المواد المصورة التي يوفرها البيت الأبيض.