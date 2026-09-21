أكسيوس: ترامب تراجع عن توجيه ضربات للحوثيين في اليمن

درس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إصدار أمر بشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يقرر التريث في الوقت الراهن، وفق ما أفاد به مسؤولان أمريكيان لموقع «أكسيوس».

وذكر الموقع أن قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، أعدّ خيارات لشن غارات جوية في اليمن، وعرضها على وزير الدفاع بيت هيغسيث، السبت، في إطار مشاورات أجراها ترامب مع كبار مستشاريه بشأن احتمال التدخل عسكرياً.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن واشنطن لا تعتزم التدخل عسكرياً ما دام الحوثيون لا يعطلون حركة السفن غير السعودية في البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن دبلوماسيين أمريكيين التقوا لاحقاً ممثلين عن الحوثيين، وتلقوا تأكيدات بعدم إغلاق مضيق باب المندب.

وفي نهاية المشاورات الأخيرة، قرر ترامب عدم إعطاء الضوء الأخضر للضربات في الوقت الراهن، وسط مخاوف من أن يؤدي التدخل الأمريكي إلى توسيع المواجهة وتهديد الملاحة عبر باب المندب، بالتزامن مع التوترات القائمة في المنطقة.