"سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" تقاضي إدارة ترامب

أعلنت شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، أنها أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها رفع دعوى قضائية بسبب منعها من دخول البيت الأبيض.

وكان قد تم منع صحفيي المؤسسات الإخبارية الثلاث الكبرى من دخول البيت الأبيض أول من أمس السبت، وذلك بعد يوم واحد من إعلان ترامب منعهم من دخول البيت الأبيض بسبب تقارير اعتبرها "أخباراً زائفة".

وتعد هذه الخطوات تصعيداً واضحاً لجهود ترامب المستمرة منذ فترة طويلة، عبر المحاكم أو الإجراءات الإدارية، لتقييد التغطية الإخبارية من قبل صحفيين يرى أنهم غير مرغوب فيهم، كما أنها تمثل أحدث اختبار لحماية حرية الصحافة المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وكان ترامب قد صرح الجمعة الماضي بأنه سيحظر المؤسسات الثلاث بسبب التغطية التي لم ترق له.



