ترامب يشكّل قوة للذكاء الاصطناعي

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وأنه سيعيّن مسؤولاً عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

وأضاف ترامب، في منشور على «تروث سوشال»: لن نعوق أو نكبح نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل.. على العكس سنفخر بها وندعمها ونطورها.. لكننا سننظر أيضاً في الأوجه السلبية، ويمكننا القيام بذلك بسهولة من خلال نظام العدالة الجنائية والمدنية الموجود لدينا بالفعل.

وكرر ترامب وجهة نظره بأن المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لا تعدو كونها خدعة، لكنه أقر ببعض المخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا، قائلاً: سنعمل أيضاً على رصد الممارسات السيئة، ويمكننا القيام بذلك بسهولة تامة من خلال نظام العدالة الجنائية والمدنية القائم لدينا بالفعل..

ولهذا الغرض، أقوم بتشكيل قوة الذكاء الاصطناعي، تماماً كما فعلت مع قوة الفضاء، التي حققت نجاحاً هائلاً خلال ولايتي الأولى، وتحقيقاً لهذه الغاية، سأعلن في المستقبل القريب عن اسم قيصر الذكاء الاصطناعي،.

ولن يقبل للترشح لهذا المنصب سوى الأفراد ذوي معدلات الذكاء المرتفعة. وقال مسؤولون أمريكيون، إنهم سيطرحون الملف في المحادثات مع الصين، في وقت يستعد فيه ترامب للقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل.