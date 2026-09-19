الخارجية الأميركية: الاتفاق بشأن غرينلاند يضمن عدم إقامة الصين وروسيا قواعد في الجزيرة

قالت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة إن الاتفاق الأمني المتعلق بغرينلاند الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والدنمارك، يضمن عدم تمكّن الصين وروسيا من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية.

وصرّح مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته، بأن "الاتفاق يضمن للولايات المتحدة صراحة كامل القدرة على اتخاذ ما تراه ضروريا في غرينلاند لتأمين القارة الأميركية والدفاع عنها، بما في ذلك حقوق الوصول الدائم، وإقامة القواعد العسكرية، والتحليق الجوي".

وأضاف "يضمن الاتفاق عدم إمكانية إقامة الصين وروسيا قواعد في غرينلاند أو إرسال قوات إليها، كما توفر الآليات اللازمة لمنع الاستثمار في قطاعات حساسة".