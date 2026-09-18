ترامب يستقبل شي في واشنطن الأسبوع المقبل

تتجه أنظار العالم إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض يوم 24 سبتمبر الجاري.

وقال مسؤول أمريكي، أمس، إن ترامب سيستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ عند سُلّم الطائرة لدى زيارته واشنطن الأسبوع المقبل، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف المسؤول أن هذه لفتة نادرة من الرئيس الأمريكي لنظيره الذي سيُجري زيارة دولة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول أن الرئيس الأمريكي سيشارك في مراسم استقبال شي في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، عند وصوله المرتقب قرابة الرابعة عصر الأربعاء المقبل (20:00 ت غ) يوم 24 سبتمبر الجاري. ونادراً ما يستقبل ترامب المسؤولين الزائرين عند وصولهم، وينتظرهم في البيت الأبيض. وبحسب تقارير حديثة، تبدو التوقعات بشأن إبرام اتفاقات كبرى محدودة، فيما ينصب جزء مهم من التحضيرات على تمديد التفاهمات التجارية القائمة ومنع عودة التصعيد إلى مستويات أكثر حدة.

تأتي زيارة شي إلى واشنطن بعد أشهر من لقاء جمع الزعيمين في بكين، في مايو الماضي، شهد بحث التجارة والاقتصاد إلى جانب ملفات إيران وتايوان. فالولايات المتحدة تنظر إلى الصين باعتبارها منافساً استراتيجياً، بينما تسعى بكين إلى حماية مصالحها التجارية وتوسيع قدراتها الصناعية والتكنولوجية.