واشنطن: شبكة روسية خططت لهجمات واغتيالات

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاماً إلى 5 أشخاص يُشتبه في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية، بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المجموعة التي تنشط منذ عام 2024 على الأقل حاولت هذا الصيف اغتيال «معارض روسي بارز» يُعتقد أنه يقيم في الولايات المتحدة، من دون الكشف عن هويته.

وبحسب الوزارة، دفعت الشبكة أو حاولت دفع مبالغ مالية لأفراد داخل الولايات المتحدة وخارجها لإجراء عمليات مراقبة وتنفيذ عمليات قتل مستهدفة.

أوروبا

وذكرت أن الشبكة كلفت شركاءها بارتكاب أعمال إرهابية أو محاولة ارتكابها ضد البنية التحتية المدنية والعسكرية في دول أوروبية متحالفة مع أوكرانيا.

وقال جون آيزنبرغ، مساعد وزير العدل لشؤون الأمن القومي، إن أفراد المجموعة يُشتبه في أنهم عملوا ضمن «شبكة اغتيالات عالمية امتدت إلى داخل الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أنهم حاولوا تجنيد مواطنين أمريكيين وأجانب لتنفيذ عمليات قتل بأوامر من الكرملين.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة هم يوري خرامييف، وهو عقيد سابق في أجهزة الاستخبارات الروسية يبلغ 63 عاماً، وابنه كيريل البالغ 27 عاماً، والكوبي أوميس روماغوزا دوروثي (35 عاماً).

أما المشتبه بهما الآخران، الكوبي يايدل ديلغادو سواريز والفنزويلي أنخل إدواردو كاسترو، فيُشتبه في أنهما عملا على تجنيد أشخاص داخل الولايات المتحدة.

فرار

وذكر البيان أن محاولة اغتيال المعارض الروسي كانت أحدث عملية للمجموعة التي لا يزال أفرادها الخمسة المشتبه بهم فارين.

وفشلت الخطة بعدما رفض الرجل، الذي جُند لمراقبة الهدف، تنفيذ عملية الاغتيال مقابل تلقيه 40 ألف دولار. ووفق البيان، فشلت العام الماضي للسبب نفسه خطة لاغتيال شخص في ليتوانيا كان «يروج لأكاذيب عن روسيا».