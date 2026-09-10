ترامب يخسر قضية التصويت بالبريد بمحكمة الاستئناف





أيدت محكمة استئناف اليوم الخميس حظرا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقلص التصويت عبر البريد، ويأتي القرار بينما تنظر المحكمة العليا في نفس القضية، وقد بدأت الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات النصفية الحاسمة.

ورفضت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة رفع أمر قضائي أولي ضد القرار الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني الأسبوع الماضي. ويمنع الأمر هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ توجيه ترامب.

وقالت هيئة البريد إنها لن توصل بطاقات الاقتراع الواردة من الولايات التي لم تحصل مسبقا على موافقة الحكومة الفيدرالية على تصميم أظرفها، ولم تقدم قائمة بأسماء الناخبين عبر بوابة إلكترونية.