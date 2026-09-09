هدية من ترامب لمساعدته ناتالي هارب بقيمة 45 ألف دولار

أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب منح مساعدته التنفيذية ناتالي هارب هدية نقدية قيمتها 45 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن موظفتين أخريين في البيت الأبيض، هما مارغو مارتن وتشامبرلين هاريس، حصلتا على مبلغين مماثلين.

وأوردت الصحيفة استناداً إلى نماذج الإفصاح المالي أن النساء الثلاث وصفن هذه المبالغ بأنها "هدية نقدية بمناسبة الأعياد".

وتلازم هارب الرئيس الأميركي في شكل شبه دائم في ولايته الثانية، وتتولى أحياناً كتابة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي وطبع المعلومات، ما أكسبها لقب "الطابعة البشرية".

وتتقاضى هارب راتبا سنويا قدره 150 ألف دولار مقابل عملها كمساعدة خاصة ومساعدة تنفيذية للرئيس، وذلك بحسب تقرير سنوي قُدّم إلى الكونغرس.

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن هذه الهدايا، مشيراً إلى "ممارسة راسخة لدى ترامب لجهة تقديم هدايا عيد الميلاد إلى المحيطين به، بمن فيهم أحيانا موظفون ومساعدون".

وأكد أن الهدايا لا علاقة لها بالمهمات الوظيفية لأي من هؤلاء الأفراد، ما يجعلها "مباحة تماما بموجب المعايير القانونية والأخلاقية".

