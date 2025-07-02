ترامب: إسرائيل وافقت على شروط هدنة في غزة مدتها 60 يوماً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وافقت على شروط اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة، محذرا حركة حماس من أنه يتعين عليها قبول الصفقة قبل أن تتدهور الظروف أكثر.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "عقد ممثلي اجتماعا مطولا ومثمرا مع الإسرائيليين اليوم (الثلاثاء) بشأن غزة. وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وسنعمل خلال هذه الفترة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وتابع: "سيقدم القطريون والمصريون، الذين عموا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر!".