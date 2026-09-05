وزير الحرب الأمريكي: سندمر أسطول ناقلات النفط الإيراني إذا هاجمت سفننا

هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بتدمير أسطول ناقلات النفط الإيراني إذا هاجمت إيران السفن الأيريكية، مؤكدًا أن أسطول ناقلات النفط الإيراني أعزل.

وأضاف أن إيران ليس لديها قوة بحرية أو جوية، وأن الطائرات والسفن والغواصات الأمريكية قادرة على ضرب جميع تلك الناقلات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها قصفت اليوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية إحداها قبالة سواحل جزيرة خرج قرب المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.

وأضافت القيادة المركزية إن الضربات نُفذت ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية ⁠الأمريكية "الرسالة واضحة للحرس الثوري الإيراني: إذا أطلقتم النار على سفينتين من سفننا، فسوف نفرض تكلفة اقتصادية أعلى، بتدمير ثلاث من سفنكم".