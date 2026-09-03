ترامب: نملك ذخائر تفوق احتياجات أي حرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك كميات من الذخائر تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو في أي حرب أخرى.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة تنتج الذخائر «بمستويات غير مسبوقة»، وتعمل على تكوين مخزونات استعدادًا لأي طارئ، مشيرًا إلى أن واشنطن لديها كميات شبه غير محدودة من الذخائر المتوسطة وعالية الجودة، تفوق بكثير ما يمكن استخدامه في العملية العسكرية في إيران أو أي حرب أخرى.

وقال ترامب إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن منحت أوكرانيا ذخائر أكثر بكثير مما استخدمته الولايات المتحدة في إيران.

وفي سياق حديثه عن التقارير المتعلقة بالعملية العسكرية في إيران، قال ترامب: «لدينا خونة يرفضون تقديم تقارير دقيقة عن عمليتنا العسكرية في إيران».

كما اتهم ترامب إدارة بايدن بتقديم «مئات المليارات من الدولارات» لأوكرانيا مجانًا، وقال إن أوروبا كانت ستدفع هذه الأموال لو طُلب منها ذلك.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستطالب أوروبا بهذه الأموال الآن، رغم ما وصفه بالتأخر.