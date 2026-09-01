ترامب: الهجوم الأكبر على إيران قيد الإعداد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية تشن ضربات «قوية وواسعة النطاق» على أهداف إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، في تصعيد جديد بين واشنطن وطهران. وأكدت تقارير متطابقة بدء تنفيذ ضربات أميركية على أهداف إيرانية في المنطقة.

وقال ترامب إن الضربات جاءت رداً على محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز، وكذلك رداً على إطلاق إيران ثمانية صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، مؤكداً إسقاطها جميعاً بنجاح.

وهدد الرئيس الأميركي بشن ضربات أخرى «أقوى وأشد وطأة بكثير» إذا أقدمت إيران على الرد على الهجوم، مؤكداً أن "الهجوم الأكبر على الإطلاق على إيران لا يزال مرتقبا وحين ينتهي لن يتبقى سوى القليل جدا من إيران".

وكانت القوات الأميركية قد استهدفت في وقت سابق منصات صاروخية إيرانية قرب مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها كانت تُجهّز لإطلاق صواريخ تحمل ألغاماً بحرية، فيما أعلن الجيش الأردني اعتراض ثمانية صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة.