عقود الـ 7 سنوات.. البنتاغون يضاعف إنتاج صواريخ "ثاد" و"باتريوت"

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي جنرال دايناميكس للذخائر والأنظمة التكتيكية (GD-OTS) ولوكهيد مارتن.

ووفق بيان صادر عن "البنتاغون"، تُدشّن هاتان الاتفاقيتان عقود شراء متعددة السنوات مدتها سبع سنوات، لزيادة كميات الإنتاج وتسريع جداول التسليم للمكونات الفرعية الحيوية للصواريخ، والتي تدعم برنامجي الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع (ثاد)، وبرنامج باتريوت المتقدم لتعزيز قطاع الصواريخ (PAC-3 MSE).

وقال وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة، مايكل بي. دافي: "يمثل إعلان اليوم مثالاً على تطور شراكتنا مع الصناعة لتوسيع ترسانة الحرية، ومواكبة التهديدات الناشئة، وضمان عدم خوض المقاتلين أي معركة غير متكافئة".

وأضاف "لقد استجابت شركتا جنرال دايناميكس ولوكهيد مارتن لهذا النداء. ونحن نعمل على تبسيط الإجراءات، وتقليص الجداول الزمنية، وتوسيع نطاق قدراتنا التصنيعية المحلية بسرعة لتوفير قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتقدمة".

وبحسب البيان، ستنفذ شركة جنرال دايناميكس عملية التوسع السريع في إنتاج مكونات الصواريخ الاعتراضية المتخصصة للغاية.

وتشمل أهداف الإنتاج الرئيسية في إطار هذه الأطر الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ PAC-3 MSE الاعتراضية إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة الطاقة الإنتاجية لصواريخ THAAD الاعتراضية إلى أربعة أضعاف، ورفع مستوى تصنيع المكونات الفرعية الأساسية، بما في ذلك أغلفة المحركات، وهياكل الباحث، والأجزاء الوسطى، وأنظمة نشر الغطاء الواقي.

ويخضع تمويل هذه الاتفاقيات التحويلية لاعتمادات سنوية.

وتوفر هذه الاتفاقيات للصناعة إشارة طلب مستقرة وطويلة الأجل من خلال ضمان حد أدنى من كميات الشراء السنوية، مما يمكّن شركة جنرال دايناميكس ومورديها من القيام باستثمارات طويلة الأجل في توسيع القوى العاملة، وشراء المواد بكميات كبيرة، وتحديث المرافق.

ويُزوّد مكتب وكيل وزارة الحرب للاستحواذ والاستدامة (OUSW(A&S)) القوات المشتركة وحلفاءها بقدرات آمنة ومرنة وحاسمة.

وانطلاقًا من التزامه الراسخ بدعم المقاتلين، يُنفّذ المكتب استراتيجية قائمة على محفظة منتجاته لتوفير التقنيات المتقدمة بسرعة وعلى نطاق واسع.

ومن خلال تسريع عمليات الاستحواذ وتحديث البنية التحتية الحيوية، يعمل المكتب بنشاط على إعادة بناء ترسانة الحرية وتأمين التفوق العسكري الدائم لبلادنا في مواجهة أي تهديد متسارع.