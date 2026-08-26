4 قتلى بضربة أميركية على زورق مخدرات بالكاريبي

قُتل أربعة أشخاص في ضربة عسكرية أميركية استهدفت الثلاثاء زورقا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، وفق ما أفاد الجيش الأميركي.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش في منشور على منصة إكس الأربعاء إن الضربة استهدفت زورقا كان "ينشط على طول مسارات معروفة لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي".

وأضافت أن "معلومات استخبارية مؤكدة كشفت ضلوع الزورق بصورة نشطة في عمليات تهريب المخدرات"، معلنة "مقتل أربعة إرهابيين منخرطين في أنشطة الاتجار بالمخدرات خلال العملية".

وأظهر مقطع مصوّر بالأبيض والأسود أُرفق بالمنشور زورقا يبحر في المياه قبل لحظات من وقوع انفجار كبير.

وكان الجيش الأميركي أطلق في مطلع سبتمبر عملية "الرمح الجنوبي" ضدّ ما يقول الرئيس دونالد ترامب إنها شبكات تهريب المخدرات تنشط في أميركا اللاتينية.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 200 شخص في ضربات نُفذت في البحر الكاريبي وشرقي المحيط الهادئ، وفق إحصاء وكالة فرانس برس.

في المقابل، لم تقدّم إدارة ترامب أدلة قاطعة تثبت تورّط الزوارق التي تستهدفها في عمليات تهريب مخدرات.

ويرى خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية أن هذه الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.