ترامب: التفاوض مع إيران مضيعة للوقت وقدرتها على القتال تراجعت بشكل كبير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تجري مفاوضات مع إيران في الوقت الراهن، مؤكدا أن التفاوض معها يمثل مضيعة للوقت.

وأضاف ترامب لموقع "أكسيوس": أن كمية كبيرة من النفط لا تزال تخرج عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران ما زالت تمتلك بعض القدرة على القتال، لكن قوتها تراجعت بشكل كبير.

واتهم ترامب طهران بإرسال رسائل متناقضة، قائلًا إن الإيرانيين «يقولون شيئًا ويفعلون شيئًا آخر».

وفي شأتن آخر ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠اليوم الأربعاء إنه ‌يرغب حقا ‌أن يرى انخفاضا ‌في ‌أسعار الفائدة، وأضاف ‌لصحفيين في ​البيت ‌الأبيض "ينبغي ​السماح ⁠بخفض ​أسعار الفائدة ⁠مع نجاح ⁠بلدنا، ⁠لا أن ترتفع بسبب هذا ‌النجاح".