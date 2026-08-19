ترامب يختار هايدي أوفرتون لقيادة إدارة الغذاء والدواء

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اختيار الدكتورة هايدي أوفرتون، التي تشغل منصب كبير مساعدين في البيت الأبيض، لقيادة إدارة الغذاء والدواء.

وصارت أوفرتون، باعتبارها طبيبة ونائبة لمدير مجلس السياسات الداخلية في البيت الأبيض عملت على عدة مبادرات صحية في الولاية الثانية لترامب، شخصية موثوقة في الإدارة وإحدى مؤيدي أهداف الرئيس.

ومع ذلك، سيتعين على أي مفوض جديد لإدارة الغذاء والدواء أن يوازن بين مجموعة من الأولويات المتعارضة، بما في ذلك مشاغل ترامب، والمصالح المناهضة للتنظيم لدى الجمهوريين التقليديين والموقف المناهض للشركات الذي يتبناه وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور.