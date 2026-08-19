عاصفة "لالا" تتحول إلى إعصار أثناء تحركها بعيداً عن هاواي

قال المركز الوطني للأعاصير في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إن عاصفة تتحرك غرباً بعيداً عن هاواي تحولت إلى إعصار من الفئة الثالثة.

وأوضح المركز أن الإعصار على بعد 535 كيلومتراً جنوب-جنوب شرق مارو ريف. وأضاف أن العاصفة تتحرك تجاه غرب-شمال غرب بسرعة 205 كيلومترات في الساعة.

ووصف مركز الأعاصير هذه العاصفة بأول إعصار قوي لعام 2026 في وسط المحيط الهادئ.

وقال خبراء الارصاد إنهم يتوقعون أن تستمر العاصفة في كونها إعصاراً لعدة أيام. كما توقعوا أن تتزايد قوة الإعصار الليلة قبل أن تضعف ببطء.

وكانت العاصفة قد ضربت أجزاء من هاواي يوم الأحد الماضي، لدى مرورها دون الوصول للبر الرئيسي، وقد تراجعت قوتها من إعصار إلى عاصفة استوائية.





