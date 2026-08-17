ترامب يأمر بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع (البنتاغون) يوم الأحد بتقليص التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية، بعد أن قال إنها رفضت المساعدة في نزع السلاح النووي الإيراني، ومشيراً إلى علاقته الطيبة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن التدريبات المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع مكلفة و"ترسل إشارة غير مناسبة تماما وعدائية" إلى كوريا الشمالية، والتي قال إنها "لا تشكل تهديدا ومحترمة" طوال فترة وجود ترامب في البيت الأبيض.

وكتب ترامب: "بناء على ذلك، ونظرا لأن الوقت قد فات لإلغائها، فقد أصدرت تعليماتي لوزير الحرب، بيت هيغسيث، بتقليص التدريبات العسكرية المشتركة بشكل كبير!". وأضاف الرئيس أنه طلب مؤخرا من رئيس كوريا الجنوبية الانضمام إلى الولايات المتحدة في جهودها لنزع السلاح النووي الإيراني، "فقالوا: 'لا، شكرا!'.

وتعد هذه الخطوة أحدث مثال على ظهور الرئيس وهو يقف ضد حليف لصالح قائد لطالما صوّرته الإدارات السابقة كخصم.