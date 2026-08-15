العاصفة "لا لا" .. إعصار يهدد هاواي

قال خبراء الأرصاد الجوية يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "لا لا" وتتحول إلى إعصار قبل أن تصل إلى الجزيرة الكبيرة في هاواي في نهاية هذا الأسبوع، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة يمكن أن تسبب فيضانات مدمرة ورياح قوية يمكن أن تؤجج حرائق الغابات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة "لا لا" ستكون بلغت قوة الإعصار بحلول الوقت الذي تقترب فيه من الجزيرة الكبيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي.

وإذا وصل الإعصار إلى اليابسة هناك، سيكون أول إعصار يصل إليها منذ عام 1871. وفي ذلك الوقت، وفقا لبحث أجراه عالم في الغلاف الجوي بجامعة هاواي لحسابات الصحف، ضرب إعصار من الفئة 3 الركن الشمالي الشرقي من الجزيرة، حسبما قالت فانيسا ألمانزا، عالمة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في هونولولو.

وقالت ألمانزا: "المرة الأولى منذ استخدام الأقمار الصناعية. وتشير آخر التوقعات إلى أنه قريب للغاية من الطرف الجنوبي للجزيرة الكبرى."

وتم إصدار تحذير من الإعصار للجزيرة الكبيرة، وكان قد صدر تحذير لا يزال ساريا من العاصفة الإستوائية لمقاطعة ماوي، التي تضم جزر ماوي ومولوكاي ولاناي وكاهولاوي.