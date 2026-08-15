الجيش الأمريكي يوقف مؤقتًا التدريب على مروحيات أباتشي

قرر الجيش الأمريكي مؤقتا وقف جميع مهمات التدريب على المروحيات من طراز "أباتشي" أمس، بعد تحطم مروحية في تكساس في وقت سابق من الأسبوع الجاري أسفر عن مقتل اثنين كانا على متنها.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث نظرا لأن تحقيقا بدأ بالفعل. وقال الجيش إن فريق تحقيقات السلامة من مركز الاستعداد القتالي للجيش في فورت روكر بولاية ألاباما، يقود التحقيق.

توفي ضباط صف كبير 2 "ديونتر هيوي" (34 عاما) من مدينة كيلين بولاية تكساس وضابط الصف "سيث أولمستيد" (25 عاما) من مدينة بيلتون بولاية تكساس، عندما تحطمت المروحية في حقل عشبي يوم الأربعاء بالقرب من سالادو، على بعد نحو 30 ميلا (48 كيلومترا) من فورت هود. وكانا الشخصين الوحيدين على متن الطائرة.

وقال الجيش في بيانه ليل السبت "سيظل قرار الوقف ساري المفعول حتى يكون لدينا فهم أفضل للسبب الجذري للحادث. ليس لدينا حاليا أي معلومات إضافية لنشاركها".

وقد اتخذ الجيش إجراءات مماثلة بعد حوادث سابقة. وكان الجيش قد أوقف، قبل ثلاثة أعوام، جميع وحدات الطيران حتى أكملت بعض التدريب الإضافي بعد مقتل 12 جنديا في حوادث منفصلة في ألاسكا وكنتاكي.

ولم يذكر الجيش وقف المهام القتالية التي تقوم بها مروحيات أباتشي بانتظام في الحرب في إيران. وقد تم استخدام هذه المروحيات حول مضيق هرمز في إطار تدابير للحفاظ على قنوات الملاحة مفتوحة. وتحطمت واحدة من مروحيات أباتشي بعد اصطدامها بطائرة إيرانية مسيرة.