أمريكا: العاصفة "لالا" تتشكل في المحيط الهادئ وتحذير من إعصار

قال خبراء الأرصاد إن العاصفة المدارية "لالا" تشكلت يوم الخميس في المحيط الهادئ، وصدر تحذير من إعصار في جزيرة هاواي الكبرى.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن العاصفة قد تجلب أمطارا غزيرة ورياحا عاتية وأمواجا بحرية خطرة إلى جزر هاواي، بدءا من مساء غد الجمعة.

وأفاد المركز، الذي يتخذ من مدينة ميامي الأمريكية مقرا له، بأن العاصفة المدارية "لالا" توجد على بُعد نحو 700 ميل (1127 كيلومترا) إلى الشرق والجنوب الشرقي من هاواي، مصحوبة برياح متواصلة قصوى تبلغ سرعتها 40 ميلا في الساعة (64 كيلومترا في الساعة). وهي تتحرك غربا.

ومن المتوقع أن تشتد قوة العاصفة" لا لا"، وقد تقترب من قوة إعصار مع اقترابها من جزيرة هاواي الكبرى.

ويعني تحذير من إعصار أن ظروف الإعصار قد تحدث، وعادة ما يصدر قبل 48 ساعة من احتمال هبوب رياح بقوة العاصفة المدارية.