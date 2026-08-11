"وول ستريت" تدفع للوصول العاجل لتغريدات ترامب المالية

قالت الشركة الأم لمنصة "تروث سوشال" التابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها بدأت في تحقيق إيرادات من خدمة الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشوراته.

وجاء الإعلان بالتزامن مع كشف الشركة الاثنين عن ارتفاع خسائرها بأكثر من عشرة أضعاف خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة تراجع قيمة أصولها الرقمية.

وأسس ترامب منصة "تروث سوشال" عام 2022 بعدما حُظر من تويتر الذي تغير اسمه لاحقا إلى "إكس"، ويستخدمها حاليا منصته الرئيسية لنشر إعلاناته المهمة.

وأعلنت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشهر الماضي أن بإمكان المستعملين الدفع مقابل الوصول المبكر إلى منشورات الرئيس التي يمكن أن تحرك الأسواق المالية، من خلال خدمة أطلقت عليها اسم "تروث إيه بي آي".

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت كيفن ماكغورن في بيان "بدأ منتجنا الجديد تروث إيه بي آي بالفعل في تحقيق إيرادات، مع توقيع أكثر من عشرة اتفاقات مع عملاء حتى الآن"، من دون الكشف عن هوياتهم.

وقالت الشركة إن "تروث إيه بي آي" استقطبت "عددا من العملاء من المؤسسات" قبل إطلاقها في الأول من أغسطس، وإنها تواصل جذب المزيد رغم "الانتقادات التي تفتقر إلى الدقة في الوقائع".

وأثارت خطوة ترامب لبيع إمكانية الوصول السريع إلى منشوراته تساؤلات جديدة بشأن تحقيق مكاسب مالية من منصب الرئاسة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأن رسوم الاشتراك الشهرية مقابل الوصول المبكر تتراوح بين 60 ألفا و100 ألف دولار.

وكانت شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" قد قالت إنها تكبدت خسائر بلغت 238,1 مليون دولار خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بخسارة مقدارها 20 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من خسائرها يعود إلى انخفاض قيمة أصول غير نقدية، من بينها أكثر من 190 مليون دولار من الخسائر المرتبطة بالأصول الرقمية والأصول الرقمية المرهونة والأوراق المالية.

في المقابل، بلغت إيرادات الشركة 1,7 مليون دولار، بزيادة 89% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الشركة أعلنت أيضا في نتائج الربع الأول خسائر صافية كبيرة، عزتها بصورة رئيسة إلى تراجع تقييمات الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.

لكنها أكدت أنها في وضع جيد لاستكمال الاندماج المقترح مع شركة "تي إيه إي تيكنولوجيز" المتخصصة في الاندماج النووي.