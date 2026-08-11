تفادياً لاستهداف إيراني.. كيف موّه ترامب مغادرته قمة الناتو الماضية؟

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، قمة في العاصمة التركية، أنقرة، على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أوحى البيت الأبيض بأنه كان على متن الطائرة الرئاسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن العملية جاءت استجابةً لتهديد إيراني باغتيال ترامب. وتم تنفيذ الحيلة بإيهام الصحفيين وبعض موظفي البيت الأبيض بأنهم كانوا على متن الطائرة نفسها التي تقل الرئيس أثناء عودته إلى واشنطن من الاجتماع السنوي لقادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان ترامب قد سافر إلى القمة على متن طائرته الرئاسية الجديدة. لكنه قال قبيل مغادرته تركيا إنه سيستقل، في جزء من رحلة عودته إلى الولايات المتحدة، طائرة رئاسية من طراز أقدم لونها أزرق فاتح.





