مقتل طيارين بتحطم مروحية إطفاء أمريكية

أكد مسؤولون أمريكيون، مقتل طيارين إثر تحطم مروحية إطفاء كانا على متنها أثناء مشاركتهما في مكافحة حريق غابات بولاية يوتا.

وتحطمت المروحية، وهي من طراز "سيكورسكي سكاي كرين"، أثناء مكافحة حريق في غابة فيشليك الوطنية، ما أدى إلى اندلاع حريق جديد اتسع لاحقًا ليلتحم بالحريق الأصلي الذي التهم نحو 174 ميلًا مربعًا (451 كيلومتراً مربعاً).

ولم تُعلن هوية الطيارين، فيما أفاد مسؤولون بأنهما يعملان لدى شركة "هيليكوبتر ترانسبورت سيرفيسز" المتعاقدة مع مصلحة الغابات الأمريكية.

وتأخرت فرق الإنقاذ في الوصول إلى موقع التحطم بسبب النيران، قبل أن تتمكن من دخوله وتؤكد وفاة الطيارين.