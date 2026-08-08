ترامب يحظر «سياحة الولادة»

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران «سياحة الولادة».

ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.

ويعد تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على المهاجرين.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.

ولا تتوافر إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام 2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.

وبحسب البيانات الرسمية، سجلت الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.